يامال يضع شرطاً تعجيزياً لتجديد تعاقده مع برشلونة

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف تقرير صحفي إسباني، عن شرط لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، والذي ينتهي الموسم المقبل.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن وكيل أعمال لامين يامال طالب حصول اللاعب الشاب على أعلى راتب في البلوجرانا، من أجل الموافقة على تجديد تعاقده.

وأكد التقرير الذي استعرضته الإذاعة الإسبانية أن جميع الأطراف تريد توقيع يامال على عقد جديد مع الفريق الكتالوني حتى 2030، ولكن يتبقى الاتفاق على الأمور المالية فقط.

وأشار التقرير إلى أن أصحاب أعلى رواتب حاليًا في برشلونة، هم الثلاثي: روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ومارك أندري تير شتيجن، وفق موقع كورة.

وأوضح التقرير أن إدارة برشلونة ترى أن عقود الثلاثي غير منطقية وبحاجة إلى المراجعة، وفي حال إعطاء أي لاعب آخر راتب أعلى منهم سيتسبب ذلك في عمل خلل في منظومة الرواتب بالبارسا.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تقوم إدارة برشلونة برفع راتب يامال، مع تخفيض في رواتب الثلاثي، ليصبح هو الأعلى في الفريق، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على منظومة الرواتب.

وخاض يامال 54 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 18 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة، وساهم في تحقيق 3 بطولات.