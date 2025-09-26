بوسكيتس يعلن اعتزاله بعد نهاية موسم الدوري الأمريكي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة وإسبانيا السابق ولاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، الخميس إنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم الحالي من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأعلن لاعب الوسط البالغ من العمر 37 عاماً هذا القرار عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً "هذه ستكون الأشهر الأخيرة على أرض الملعب. أعتزل وأنا سعيد جداً، وفخور، ومكتفٍ، وقبل كل شيء، ممتن".

وأضاف "شكراً من القلب للجميع ولكرة القدم على كل شيء. ستكونون دائماً جزءاً من هذه القصة الجميلة".

ولطالما عُرف بوسكيتس بأناقته في كرة القدم ومهاراته فضلاً عن هدوئه وجهوزيته الدائمة مع الكرة، ما جعله أحد أفضل لاعبي الوسط الدفاع على الاطلاق.

لعب بوسكيتس دوراً محورياً في قيادة برشلونة إلى لقب الدوري الإسباني تسع مرات، كما ساهم أيضاً في فوز النادي بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

كذلك، أسهم بوسكيتس بفوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، محققاً الفوز في 143 مباراة معه.

اعتزل دولياً بعد مونديال 2022، قبل أن ينتقل في عام 2023 إلى الدوري الأمريكي ليلعب برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في انتر ميامي.

وأشاد مدرب ريال مدريد، شابي ألونسو، بشريكه السابق في خط وسط المنتخب الإسباني بعد قراره بالاعتزال.

وقال الجمعة "لم يكن الأسرع جسدياً، لكنه كان الأسرع ذهنياً، دائماً يسبق الخطوة التالية ليتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأضاف: "لهذا السبب حقق مسيرة رائعة، وكلنا نتحدث عنه بكل تقدير ومحبة".