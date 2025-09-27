وزارة الثروات الطبيعية تعلن نجاح عملية استئناف تصدير نفط كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استأنف إقليم كوردستان صباح اليوم السبت، الموافق 27 أيلول 2025، تصدير نفطه بنجاح الى ميناء جيهان التركي عبر خط الأنابيب العراقي – التركي.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم، أن "استئناف تصدير نفط الإقليم قد بدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً"، مؤكدةً على بدء العملية بنجاح.

بدورها أعلنت وزارة النفط الاتحادية، صباح اليوم السبت، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

معتبرةً أن استئناف تصدير نفط كوردستان "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

وأكّد البيان أن "هذا التطور يعدُّ خطوة بارزة نحو تعزيز إدارة الثروة الوطنية بروح الشراكة والتنسيق العالي، بما يسهم في ضمان استدامة الصادرات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني".

ووفق البيان، جاء ذلك "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان".