الصحافة الإماراتية تفرد مساحات واسعة لزيارة مسرور بارزاني: تأكيد على عمق العلاقات ورؤية مشتركة للسلام

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حظيت زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باهتمام إعلامي واسع وغير مسبوق من قبل كبرى الصحف ووسائل الإعلام الإماراتية، بشقيها العربي والإنجليزي. وعكست التغطية الصحفية المكثفة حفاوة الاستقبال وعمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط أربيل بأبوظبي.



صدارة العناوين الرسمية

تصدر خبر اللقاء الذي جمع الرئيسين في "قصر الشاطئ" بأبوظبي العناوين الرئيسية لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، التي بثت تقارير مفصلة ومصورة، واصفة المباحثات بأنها تناولت "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية".



الصحف العربية: علاقات أخوية وتعزيز للسلام

من جانبها، ركزت الصحف اليومية الإماراتية في تغطيتها (بتاريخ 5 و6 ديسمبر 2025) على أبعاد الزيارة السياسية والإنسانية:

عنونت صحيفة "الإمارات اليوم" صفحتها بـ: "رئيس الدولة ورئيس حكومة كوردستان العراق يؤكدان أهمية تعزيز السلام في المنطقة"، مشيرة إلى تطابق الرؤى بين الجانبين حول القضايا الإقليمية.

أما صحيفة "الوطن"، فقد أبرزت الجانب الأخوي في العلاقات، حيث جاء مانشيتها الرئيسي: "رئيس الدولة يبحث العلاقات الأخوية مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق".

وتناول موقع "إرم نيوز" الإخباري الحدث عبر تقرير مصور ومكتوب تحت عنوان: "محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان".



الصحافة الإنجليزية: تعزيز أواصر التعاون

لم يقتصر الاهتمام على الصحافة العربية، بل أفردت الصحف الناطقة بالإنجليزية مساحات بارزة للزيارة، موجهة رسالتها للمجتمع الدولي والمقيمين:

نشرت صحيفة "Gulf Today" صورة كبيرة للرئيسين تتصدر صفحتها، مع عنوان عريض: "Mohamed, Barzani discuss ways to strengthen relations" (محمد [بن زايد] وبارزاني يناقشان سبل تعزيز العلاقات)، مسلطة الضوء على الرغبة المشتركة في تطوير التعاون.

كما خصصت صحيفة "Aletihad" (النسخة الإنجليزية) تغطية خاصة بعنوان: "UAE President receives Prime Minister of Kurdistan Region of Iraq".



دلالات الاهتمام الإعلامي

يقرأ مراقبون هذا الزخم الإعلامي الإماراتي على أنه رسالة سياسية واضحة تؤكد: المكانة الرفيعة التي يحظى بها إقليم كوردستان وقيادته لدى دولة الإمارات. بالاضافة الى الدور المحوري الذي يلعبه الإقليم كعامل استقرار في المنطقة، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز السلم والأمن الإقليميين. فضلا عن الرغبة الجادة في رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، حيث ركزت معظم التقارير الصحفية على الجوانب الاقتصادية والتنموية التي تخدم مصلحة الشعبين.

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لسلسلة من اللقاءات المتبادلة التي أسست لعلاقة متينة ونموذجية بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.