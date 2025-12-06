الداخلية الاتحادية تكشف الحقيقة: شركة مدنية وراء واقعة ابتزاز المواطن التركي في مطار بغداد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، نتائج التحقيقات العاجلة التي وجّه الوزير بفتحها على خلفية ادعاء مواطن تركي بتعرضه لابتزاز مالي عند دخوله مطار بغداد الدولي.

وبحسب بيان الوزارة، فقد باشرت فرق التحقيق فور ورود الشكوى بمراجعة كاميرات المراقبة والتدقيق مع الجهات المختصة.

وأظهرت النتائج أن الشخص المتورط في أخذ المبالغ المالية هو ممثل لإحدى الشركات المدنية العاملة داخل المطار، مؤكدةً أن لا علاقة لمنتسبي الجوازات أو دوائر وزارة الداخلية بالحادثة مطلقاً.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق ممثل الشركة فور التوصل إلى الحقيقة، لكون سلوكه يمثل إساءة لسمعة البلاد والعمل الرسمي، فضلاً عن تحصيله مبالغ مالية من المسافرين دون وجه حق.

وشددت وزارة الداخلية على التزام منتسبيها بأعلى المعايير المهنية في أداء واجباتهم، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لابتزاز المسافرين أو الإساءة لسمعة الدولة العراقية.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات داخل المنافذ الحدودية ليتم التعامل معها قضائياً بشكل فوري.