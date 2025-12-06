إلقاء القبض على عراقي في أميركا خلال شراء أسلحة بوثائق غير قانونية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت السلطات الأميركية مواطناً عراقياً يقيم بشكلٍ غير قانوني في مقاطعة إلزوورث، خلال محاولته أسلحة نارية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الشرطة قبضت على العراقي بعد أن حاول شراء مسدس عيار 9 ملم وبندقية ak-47، باستخدام معلومات مزورة في أوراق التحقق من خلفيته.

وقال قطاع هولتون التابع لدورية الحدود الأمريكية أن الرجل أُلقي القبض عليه في 20 أكتوبر/تشرين الأول في موقف سيارات متجر هوم ديبوت، عقب تحقيق بدأ في هولدن قبل سفره إلى إلزوورث.

وأفادت الشرطة أن الرجل تجاوز مدة تأشيرته، ومُنع من حيازة أو شراء أسلحة نارية.

وبحسب الإعلام الأميركي، لم تتوضّح أسباب محاولة المواطن العراقي شراء الأسلحة، وفق ما نقلته السومرية.

ويُلزم القانون الفيدرالي جميع مشتري الأسلحة بتعبئة نموذج فحص خلفية للتحقق من الهوية والحضور القانوني والأهلية، فيما تقول السلطات إن التناقضات في أوراق المشتبه به هي التي أدت إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ.

كما يُعد تقديم معلومات كاذبة في نماذج الأسلحة النارية الفيدرالية جريمة في حد ذاتها، ولا يجوز لغير المواطنين المقيمين بشكل قانوني في البلاد حيازة الأسلحة بشكل قانوني.