مديرية ميناء أم قصر تضبط 5 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، أن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي ضبطت خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تحتوي على (ألعاب نارية) ممنوعة من الاستيراد".

كما تضمنت الحاويات، بحسب بيانٍ للقيسي، "مواد طبية غير مصرح بها، وزيوت محركات الديزل لا تحمل أية موافقات استيرادية من وزارة النفط، ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".

وأكّد القيسي أنه"تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي، وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لمحاسبة المقصرين".

وتعلن مديرية ميناء أم قصر بين حينٍ وآخر عن ضبط مواد معدّة للتهريب، أغلبها طبية.

ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق وأكبرها، يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.

يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.

وكانت وزارة النقل الاتحادية قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.

والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.