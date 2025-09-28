شرطة البصرة تعلن توقيف حماية نائب أطلق النار على تجمع للمتظاهرين

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم اﻷحد، توقيف أحد عناصر حماية عضو في مجلس النواب أطلق النار في الهواء على تجمع للمتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان إن "قاضي تحقيق البصرة أصدر قراراً بتوقيف أحد عناصر حماية عضو في مجلس النواب العراقي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل مسدسا ويطلق النار في الهواء على تجمع للمتظاهرين بعد أن اتخذت اﻷجهزة الأمنية في قيادة الشرطة اﻹجراءات القانونية بحقه".

وأضافت أن "قيادة شرطة البصرة لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار في المحافظة".

وشهدت محافظة البصرة، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، حادثاً خطيراً بعد أن أقدم مسلحون يستقلون مركبات مدنية على إطلاق نار عشوائي فوق رؤوس متظاهرين من خريجي الهندسة والعلوم أمام شركة نفط البصرة والمركز الثقافي النفطي وسط المدينة.

وأفاد مصدر أمني أن المتظاهرين كانوا ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وتحسين أوضاعهم الوظيفية، قبل أن تمر مركبات يستقلها مسلحون، أحدهم يرتدي زياً مدنياً ونزل من سيارة نوع "تاهو" سوداء، ليبادر مع رفاقه إلى إطلاق النار في الهواء بشكل مفاجئ لتفريق المحتجين.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن المسلح يُعتقد أنه تابع لحمايات أحد المسؤولين المحليين، وقد استخدم هذه الطريقة لفتح الطريق أمام موكب المسؤول، ما أثار موجة استنكار بين المحتجين الذين واصلوا تظاهراتهم رغم محاولات الترهيب.

وتأتي هذه الأحداث فيما يواصل خريجو الكليات الهندسية والعلمية والنفطية منذ أشهر احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بفرص عمل، وسط تصاعد الانتقادات لاستخدام القوة ضد التظاهرات الشعبية في المحافظة.