مسرور بارزاني: إقليم كوردستان ينعم بالأمن والاستقرار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن أمن إقليم كوردستان مستتب بفضل جهود وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية وعملها الدؤوب.

جاء ذلك في كلمةٍ لرئيس الوزراء خلال مشاركته في مراسم الإعلان عن دليل السلامة، اليوم الأحد، والذي أعدته وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

وأكّد مسرور بارزاني أنه "بفضل العمل الدؤوب لوزارة الداخلية وقوات الأمن وغيرها من الأجهزة الأمنية، تم الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".

وفي مجال مكافحة جميع أنواع الجريمة وحماية المواطنين، أشار رئيس الوزراء إلى أنهم وضعوا "أفضل التقنيات في خدمة شرطة إقليم كوردستان حتى يتمكنوا من تعقب المجرمين بشكل أسهل وأسرع وتقديمهم للعدالة".

في غضون ذلك، أوضح مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كوردستان، من خلال وزارة الداخلية، "قامت بتوفير أحدث التقنيات ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق لفرق الدفاع المدني".

لكنه شدد على أن "الأهم هو كيفية منع الكوارث والحد من الحوادث غير المرغوب فيها مثل الحرائق، وذلك من خلال الالتزام بدليل السلامة وإرشاداته، والتي ينبغي اتباعها وتنفيذها بالكامل".

في سياقٍ متصل، لفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع ومبادرة وزارة الداخلية لتركيب كاميرات السرعة "ساهم في الحد من حوادث المرور وإنقاذ أرواح آلاف المواطنين، فخلال العام الماضي، انخفضت حوادث المرور المسجلة في المناطق التي رُكبت فيها الكاميرات بنسبة 50%".

وبيّن أن إقليم كوردستان "يشهد تقدماً في جميع القطاعات، وهذا أمرٌ جديرٌ بالثناء، ونحن جميعًا فخورون بالتقدم الذي نشهده في كوردستان".

داعياً إلى "ضرورة التكيّف مع هذه التطورات ونُقرّب الإقليم من المعايير الدولية، ونجعل كوردستان ومواطنيها يستفيدون من التنمية والتكنولوجيا بقدر ما يحمونهم من المخاطر".