بيشكجي يشكر مسرور بارزاني على اهتمامه واستعداده لتقديم الدعم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الكاتب وعالم الاجتماع التركي المعروف وصديق الشعب الكوردي، إسماعيل بيشكجي، عن شكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على اهتمامه بوضعه الصحي واستعداده لتقديم الدعم أثناء فترة علاجه في المستشفى.

وقال رئيس وقف إسماعيل بيشكجي، إبراهيم غوربوز، في تصريح لكوردستان24، إنهم "أوصلوا رسالة رئيس الحكومة إلى بشيكجي، وقد أعرب الأخير عن امتنانه وشكره".

وأوضح غوربوز أن "بشيكجي تعرض خلال الأسبوع الماضي لارتفاع خطير في ضغط الدم، إلا أن حالته الآن تحت السيطرة".

مشيراً إلى أن "بشيكجي كرّس حياته للقضية الكوردية وظل ثابتاً في مواجهة الاحتلال".

واليوم الأحد، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن تمنياته بالشفاء العاجل للكاتب والمفكر التركي المعروف د. إسماعيل بشكجي.

وجاءت رسالة رئيس الحكومة خلال اتصال مع وقف إسماعيل بيشكجي، حيث أكد استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لعلاج المفكر الذي يعد من أبرز المدافعين عن القضية الكوردية على مدى عقود.

وتدهورت الحالة الصحية لـ بيشكجي، حيث نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى جامعة دجلة في ديار بكر (آمد) بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ووفقاً لطبيبه الخاص، فقد أُصيب بيشكجي بجلطة أدت إلى دخوله المستشفى وهو في وضع صحي حرج، إلا أن حالته أصبحت أكثر استقراراً لاحقاً.

وأكد الطبيب أن وضعه الحالي مستقر، لكنه يحتاج إلى مراقبة طبية دقيقة بسبب تقدمه في العمر.

وكان بيشكجي قد شارك يوم أمس في مهرجان سينمائي بمدينة (آمد) ديار بكر، حيث سقط أرضاً بشكل مفاجئ أثناء إلقائه كلمة، ما استدعى نقله مباشرة إلى المستشفى.

وُلد إسماعيل بيشكجي عام 1939 في قرية إيسكليب بمحافظة جَوروم التركية، ويُعرف بمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي، الأمر الذي كلفه سنوات طويلة من الاعتقال في سجون بلاده، إذ قضى ما مجموعه 17 عاماً وشهراً واحداً في السجن قبل أن يُفرج عنه عام 1974.