حكومة كوردستان تعيد العمل بمخصصات الزواج لذوي الاحتياجات الخاصة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 أيلول 2025، أن قرار إعادة صرف مخصصات الزواج لذوي الاحتياجات الخاصة دخل حيّز التنفيذ، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعود بفوائد كبيرة على شريحة مهمة من المجتمع.

وذكر البيان أنه في عام 2013 قررت حكومة الإقليم تخصيص 5 ملايين دينار كمساعدة زواج لذوي الاحتياجات الخاصة، وبهدف تعزيز الدعم المالي لهذه الفئة، تقرر هذا العام إعادة صرف تلك المخصصات.

كريم محمود، أحد المستفيدين من القرار، قال: في عام 2013 كنا نواجه صعوبات مالية كبيرة عند الزواج، لكن حكومة كوردستان بدفعها مخصصات الزواج قدمت لنا دعماً كبيراً، واليوم مع قرار التشكيلة التاسعة بإعادة صرفها، فإن ذلك يعد مساعدة قيمة ويستحق التقدير.

وأكدت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أنها أولت اهتماماً خاصاً بحياة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى عبر مختلف التسهيلات إلى دمجهم في المجتمع وتمكينهم من عيش حياة طبيعية ومستقرة.