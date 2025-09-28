نحو بيئة أكثر أماناً… داخلية كوردستان تطلق "الدليل الشامل للسلامة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم د. سامي جلال، المستشار القانوني في وزارة الداخلية ورئيس لجنة إعداد "الدليل الإرشادي للسلامة"، عرضاً تفصيلياً حول مضمون الدليل الجديد الذي أُعد بهدف حماية حياة المواطنين في إقليم كوردستان وضمان بيئة صحية وآمنة في المجتمع.

معايير عالمية معتمدة

أوضح جلال أن الدليل يستند إلى ثلاثة معايير دولية رئيسية، وهي:

المعيار الأمريكي NFPA: تأسس عام 1896 ويضم نحو 300 معيار خاص بالوقاية من الحرائق.

المعيار الأوروبي EN: أُسس عام 1961 ويشمل أنظمة إنذار الحريق ومقاومة المواد للنيران مثل EN 81-72 وEN 54 وEN 13501-1.

المعيار البريطاني BSI: يضع معايير الجودة والسلامة في المباني والمنتجات والخدمات، بما فيها أنظمة الإنذار وتصاميم الحماية من الحرائق.

وبيّن أن أكثر من 15 ألف صفحة من هذه المعايير تُرجمت إلى اللغة الكوردية، بهدف توحيدها ضمن دليل مخصص للإقليم دون إجراء أي تغييرات جوهرية على مضامينها.

سبعة محاور أساسية للسلامة

كشف المستشار في وزارة الداخلية أن الدليل يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل:

1. حماية المباني من الحرائق.

2. سلامة أنظمة الإطفاء.

3. سلامة غاز الـLPG المنزلي.

4. سلامة غاز الـLPG في المنشآت الصناعية.

5. معايير إنشاء محطات الوقود.

6. أنظمة الإنذار المبكر للحريق.

7. إرشادات نقل المواد الخطرة (UN Number).

وأوضح أن المحاور الستة الأولى اعتمدت بالكامل على معايير NFPA وEN وBSI، بينما المحور السابع خُصص لتعليمات دولية بشأن المواد الخطرة، إذ يتم تحديد كل مادة عبر أربعة أرقام مميزة مثل "1203" الخاص بالبنزين.

خطة التنفيذ والتوعية

أكد جلال أن وزارة الداخلية وضعت خطة من خمس مراحل لتطبيق الدليل:

· إطلاق حملة تعريفية عبر مؤتمرات وندوات.

· التعاون مع وسائل الإعلام لنشر ثقافة السلامة.

· إصدار تعليمات وزارية لتطبيق الدليل.

· تشكيل فرق متخصصة من الدفاع المدني والمهندسين لمتابعة الالتزام.

· إنشاء قاعدة بيانات مركزية (Data Platform) لمراقبة جميع المشاريع في الإقليم.

هدف الدليل

اختتم جلال بالتأكيد أن الهدف من هذا الدليل هو جعل معايير السلامة جزءاً لا يتجزأ من كل مشروع سكني أو صناعي أو خدمي في كوردستان، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.