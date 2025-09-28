مالية كوردستان تحدد موعد بيع ممتلكات "شركة چافي" عبر مزادٍ علني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للمصارف التجارية في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 تشرين الأول 2025، سيشهد بدء عملية البيع في المزاد العلني لعقارات (شركة چافي للاستثمار السياحي – شريك خاص) عبر مديرية التنفيذ الثانية في السليمانية.

ووفقاً للبيان، فإن عدد الأصول المطروحة للبيع يبلغ 60 ملكاً سيتم بيعها ضمن حزمة واحدة، وذلك بهدف تسديد ديون المصارف التابعة للوزارة، والبالغ مجموعها 91 ملياراً و760 مليوناً و660 ألفاً و350 ديناراً.

وأكدت الوزارة مشاركتها في عملية البيع، داعيةً الأفراد والجهات الراغبة بالمشاركة إلى مراجعة مديرية التنفيذ الثانية في السليمانية بأقرب وقت، للحصول على المعلومات اللازمة واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.