العراق يفاوض سوريا لإعادة تشغيل خط نفط كركوك – بانياس

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد خضير، أن بغداد بدأت مفاوضات مع الحكومة السورية لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الواصل من حقول كركوك إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط.

وقال خضير إن وزارته تجري أيضاً مشاورات مع شركة “إكسون موبيل” الأميركية لتنفيذ مشاريع تطوير في قطاع النفط تشمل استثمار الحقول، وتأهيل البنى التحتية، ومنظومة التصدير والخزن، وفق ما نقلته (واع).

ويُعد خط “كركوك – بانياس”، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، من أقدم مسارات تصدير النفط في المنطقة.

وتوقف عن العمل خلال العقود الماضية بسبب الحروب والأزمات السياسية.

فيما يُنظر إلى إعادة تشغيله اليوم كخطوة استراتيجية تمنح العراق منفذاً إضافياً نحو المتوسط، وتفتح أمام سوريا فرصة لتعزيز إيراداتها الاقتصادية.

وأشار خضير إلى أن المفاوضات مع دمشق تأتي بالتوازي مع خطط حكومية لإعادة تأهيل منظومة خطوط الأنابيب الداخلية في العراق، شمالاً وجنوباً، إضافة إلى مستودعات خزن النفط الخام.

تأتي هذه المفاوضات استكمالاً للقاء رسمي جمع في 12 آب/أغسطس الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني مع وزير الطاقة السوري محمد بشير في بغداد، حيث بحث الجانبان آنذاك تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وضع الأنبوب العراقي–السوري وإمكانية الاستعانة باستشاري دولي لتحديد مدى صلاحيته للتأهيل أو التجديد.

وحينها أكد الوزير العراقي أهمية تنويع منافذ تصدير النفط الخام، مشيراً إلى أن خط بانياس يشكل خياراً إضافياً إلى جانب خط جيهان التركي وخط طرابلس اللبناني.

وتزامن الإعلان مع استئناف بغداد صباح السبت ضخ النفط الخام عبر خط جيهان التركي بعد توقف دام أكثر من عامين، بمعدل أولي بلغ 190 ألف برميل يومياً، في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تنويع مسارات التصدير وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.