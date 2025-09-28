1500 فرصة استثمارية بقطاع السياحة في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان العراق، الدكتور محمد شكري، أن حكومة الإقليم تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي بدعم مباشر من رئيس الحكومة، لافتاً إلى أن الخارطة الاستثمارية أصبحت شبه مكتملة، وتشمل أكثر من 1500 فرصة استثمارية، بينها 62 فرصة جاهزة في مجال السياحة.

وقال محمد شكري، في لقاء خاص مع كوردستان24، إن قانون الاستثمار يوفّر حوافز مهمة للمستثمرين، أبرزها إعفاءات جمركية لمدة خمس سنوات وإعفاءات ضريبية، مضيفاً أن الحكومة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والكهرباء والمياه لتأمين بيئة جاذبة لازدهار السياحة.

مشاريع استراتيجية

وكشف محمد شكري عن حزمة مشاريع استراتيجية جديدة، من بينها:

- تطوير وسط مدينة أربيل (الداون تاون).

- مشروع تلفريك علي بك - كورك.

- إعادة إعمار مصيف بيخال.

- مشاريع كورنيش في سوران وأربيل.

وأشار محمد شكري إلى تزايد اهتمام الشركات الأجنبية، ولا سيما الصينية، بالاستثمار في قطاع السياحة بكوردستان، وهو ما تجلى بوضوح في معرض أربيل الدولي الأخير.

8 ملايين سائح سنوياً

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يستقبل الإقليم نحو 8 ملايين سائح سنوياً، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية للخطط الحكومية في تنويع السياحة وتعزيز بنيتها التحتية.