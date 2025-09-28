مقتل 3 وإصابة 8 في إطلاق نار على مطعم بالولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تحولت أجواء أمسية سياحية هادئة في مدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا إلى مشهد دموي، بعدما اقترب قارب من مطعم شهير على المارينا وأطلق راكبه النار باتجاه الرواد، ليردي 3 أشخاص قتلى ويصيب 8 آخرين.

الواقعة جرت مساء السبت عند الساعة التاسعة والنصف تقريباً، حينما وصل القارب الأبيض إلى مطعم مزدحم على حوض اليخوت المعروف بجاذبه للسياح، وأطلق المهاجم وابلاً من الرصاص قبل أن يفر مسرعاً عبر الممر المائي الداخلي في اتجاه جزيرة أوك.

بحسب المتحدثة باسم المدينة، تمكن خفر السواحل بعد نحو نصف ساعة من رصد شخص يطابق أوصاف المشتبه به وهو يقوم بتحميل قاربه على منحدر عام.

وعلى الفور جرى توقيفه والتحفظ عليه، ليُستجوب لاحقاً من قبل شرطة جزيرة أوك بمساعدة مكتب التحقيقات بالولاية، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وقبل السيطرة على الموقف، كانت السلطات قد أصدرت تحذيراً عاجلاً للسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعوهم فيه إلى البقاء داخل منازلهم والإبلاغ فوراً عن أي تحركات مريبة.

كما شاركت عدة جهات أمنية في التعامل مع الحادث، من بينها مكتب شريف مقاطعة برونزويك الذي أكد عبر بيان مشاركته في تأمين المنطقة وتقديم الدعم.