صدور العدد الـ 17 من مجلة كوردستان بالعربي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صدر العدد السابع عشر من مجلة "كوردستان بالعربي" عن شهر كانون الثاني 2026، والتي تقدم مجموعة من المقالات المهمة التي تسلط الضوء على المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية والتأريخية والنشاطات الكوردية.

ويشارك في كتابة مواد المجلة في عددها الصادر حديثاً، نخبة من الصحفيين والباحثين والكتّاب من دول متعددة، حيث تناول العدد من مواضيع استراتيجية تمس حاضر إقليم كوردستان ومستقبله.

ويحتوي العدد الحديث من "كوردستان بالعربي"، أكثر من 27 مادة صحفية ضمن مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والأدب والموسيقا والرياضة والمرأة، من بينها:

تقرير بعنوان (طرق كوردستان من الخطر إلى الأمان)، ويتحدث عن إطلاق التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، مشروع "الطرق المتطورة وهندسة حركة السير" في أكبر حملة إنشاء بنى تحتية والطرق الاستراتيجية في محافظات أربيل التي نفذت فيها 271 مشروعاً، إلى جانب السليمانية 395 مشروعا ودهوك بواقع 127 مشروعا للطرق الفنية الحديثة.

كانت هذه الطرق كفيلة بضمان حركة المواصلات والنقل عبر مايربو على 5 الاف كيلومتر من الطرق ، لتبقى طرق كوردستان شاهدة على أن الغيير ليس بقطع الوعود بل يتجلى مع منجز ولد حين التقت الإرادة و التخطيط السليم فنتج التنفيذ الجاد.

كما يحتوي العدد الجديد على عناوين أخرى منها:

دهوك.. منصة شرق أوسطية جديدة للسلام

من المأساة إلى النفوذ.. القوة الناعمة وتشكيل مكانة كوردستان



قانون الإنتخابات وخسارة القوى المدنية



مياه كوردستان في ميرازان الجيوبوليتيك

كوردستان على خارطة الاستثمار العالمي



’’سنكاو’’ تنتظر فجراً يليق بتضحياتها

مملكة الصونبر رئة دهوك الخضراء



حلبجة الرقمية توثيق رقمي للإبادة

السريانة لغة ترفض الاندثار

الموسيقا .. تربط الثقافات في أربيل

شيران قرية كوردية في اللوفر

رضا علي أيقونة الأغنية البغدادية

آلام العراق منقوشة على أحجار باريس

بولص بيداري ترجم إيمانه إلى مشروع وطني مشترك

مقهى الشعب مسرح النخب على مدى 7 عقود

براء تقتحم عالم القطارات



إحتفالات وتراتيل موسم قطاف الزيتون في لالش

جماهير زاخو الأفضل عالمياً

شيلان امرأة حديدة تحصد ألقاباً عالمية

بحيرة فيلاو سويسرا كوردستان

أنامل أربيلية

شعر أنور السامرائي .. ليت كوردستان تهديني شذاها

جمال الحياة البرية



-------------------------------------

يمكنكم قراءة المجلة إلكترونياً من هنا

-------------------------------------

كوردستان بالعربي:

"كوردستان بالعربي" مجلة شهرية مستقلة تصدر شهرياً بنسختها الورقية من إقليم كوردستان، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث على مدار 24 ساعة.

تهتم "كوردستان بالعربي" بنشر مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المواد الصحفية.

كما تتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكوردي إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤية قيّمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

وتُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لكل من يتطلّع إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكوردية التي ربما لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى "كوردستان بالعربي" لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتكون مناخاً ملائماً للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل "كوردستان بالعربي" بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكوردية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتقارير الصحفية التي تسلط الضوء على القضايا الملحة كوردياً، تعمل "كوردستان بالعربي" من أجل المساهمة في خلق ظروف مناسبة لأبناء الشعب الكوردي في الخارج لإمكانية الوصول إلى معلومات حول ما يحدث في إقليم كوردستان وما يصعب عليه الاطلاع.