سينما الموبايل في كركوك.. مواهب شابة وتطلعات لمدينة أجمل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بعد اختتام ورشة عمل استمرت لمدة شهر كامل لصناع الأفلام في مركز كركوك الثقافي، يستعد المركز لإقامة النسخة الأولى من "مهرجان فيلم الموبايل" لعرض مجموعة مختارة من الأفلام التي تم تصويرها بالهواتف الذكية.

وصرح المشرف على المهرجان نەژاد نجم، اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، لكوردستان 24 قائلاً: إن قسم الأنشطة في مركز كركوك الثقافي، وبعد قرابة شهر من العمل، نجح في تنظيم ورشة عمل قدمها المخرج سركوت طارق، الذي قدم من خارج البلاد خصيصاً لتدريب 21 مشاركاً.

وأوضح نجم أن من بين المشاركين ثلاثة انضموا عبر الإنترنت من إيران ومدن كوردستانية أخرى، بينما قام 17 مشاركاً بإنتاج أكثر من 35 فيلماً يومياً وبشكل مباشر خلال فترة الورشة. ومن بين هذه الأعمال، تم فرز 25 فيلماً، حيث سيتم تصفيتها لاحقاً لاختيار الأفضل منها لعرضها في المهرجان.

وأضاف، سنقوم بفرش السجاد الأحمر للمشاركين وتنظيم احتفالية خاصة لدعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في هذا النوع من الفن، لا سيما وأن هذه الأفلام صُوّرت بالكامل عبر الموبايل، وكان التمثيل فيها من جهود المشاركين أنفسهم".

وأشار، إلى أن المهرجان يرفع شعار "لنجعل كركوك أجمل مدينة"، حيث تركز الأفلام على مواضيع الآثار والبيئة. وأكد أن الفنانين يدعمون نظافة وجمالية كركوك، مشيراً إلى أن صناع الأفلام ينظرون بأهمية كبيرة لهذا الحدث، معرباً عن أمله في أن يحقق الفائدة المرجوة.

من الجدير بالذكر أن انطلق النسخة الأولى من مهرجان فيلم الموبايل في كركوك، سيكون يوم الاثنين المصادف 19 كانون الثاني 2026، في أروقة مركز كركوك الثقافي.