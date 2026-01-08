أربيل تحتفي بالفن التشكيلي.. افتتاح "بيت الفن" للفنان دارا محمد علي في زقاق "عاربان" التراثي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة أربيل، اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026، افتتاح "بيت الفن" الخاص بالفنان التشكيلي المبدع دارا محمد علي، وذلك في مبنى تراثي عريق يقع في منطقة "زقاق عرب" (كۆڵانی عارەبان)، خصصته محافظة أربيل ليكون صرحاً ثقافياً جديداً في العاصمة.

أقيمت المراسيم تحت إشراف وحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، وفرهنك غفور المدير العام للثقافة والفنون، إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وجمع غفير من الفنانين والمثقفين ومتذوقي الفن.

وعقب قص شريط الافتتاح، تجول الحاضرون في أروقة البيت الفني، مطلعين على أقسامه ومجموعاته اللوحية التي تعكس تجربة الفنان الطويلة. وأشاد محافظ أربيل بهذه الخطوة، مؤكداً أن هذا المركز سيشكل جزءاً حيوياً من المشهد التاريخي والثقافي والفني لمدينة أربيل، معرباً عن تقديره لمسيرة الفنان وعطائه المستمر.

يعتبر الفنان دارا محمد علي أحد الوجوه البارزة في الحركة التشكيلية الكوردستانية، وتتلخص مسيرته في محطات بارزة:

الميلاد: ولد في مدينة أربيل عام 1950.

الدراسة: تخرج من قسم الفن التشكيلي في كلية الفنون الجميلة ببغداد عام 1974.

العمل الأكاديمي: عمل مدرساً للفنون في معهد الفنون الجميلة بأربيل منذ بدايات تأسيسه.

ساهم بفاعلية في تأسيس واستمرارية معهد الفنون الجميلة بأربيل، بالإضافة إلى مساهمته في تأسيس "غاليري زاموا" الشهير في مدينة السليمانية.

النشاط النقابي: عضو في اتحاد فنانين كوردستان ونقابة صحفيي كوردستان.

المعارض: يمتلك رصيداً غنياً من المعارض الشخصية والمشتركة التي أقامها داخل إقليم كوردستان وخارجه.

يأتي افتتاح هذا البيت الفني في قلب أربيل القديمة كخطوة لتعزيز الهوية الثقافية للمدينة، وتوفير فضاءات إبداعية تجمع بين عراقة المكان ومعاصرة الفن التشكيلي.