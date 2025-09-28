محافظ أربيل يعلن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك، عن بدء المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر في محيط العاصمة أربيل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين بيئة المدينة.

وأوضح خوشناو أن المشروع، الذي يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في الإقليم، سيشمل في مرحلته الأولى زراعة أشجار الزيتون والفستق على مساحة تصل إلى 13 ألف دونم، فيما سيبلغ العدد الكلي للأشجار المزروعة في مختلف مراحله نحو 7 ملايين شجرة.

وأكد المحافظ أن المشروع من شأنه أن يُسهم بشكل واضح في تقليل التلوث، مواجهة تحديات التغير المناخي، وزيادة نسبة الغطاء النباتي في أربيل.

كما أشار إلى أن فرقاً متخصصة وخبراء دوليين، من بينهم خبراء يونانيون، أجروا دراسات علمية على التربة والمياه والبيئة لتحديد الأنواع الأنسب للزراعة.

وختم خوشناو منشوره بالقول إن الحزام الأخضر سيكون رافداً مهماً لخطط حكومة إقليم كوردستان في حماية البيئة.

وأضاف أن تنفيذه الكامل سيساعد على رفع نسبة الغطاء الأخضر في العاصمة أربيل بنسبة 25%.