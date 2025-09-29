هانزي فليك: الآن حان وقت باريس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أبدى الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، سعادته العارمة بالفوز الذي حققه فريقه على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وهو انتصار مهم منح “البلوجرانا” صدارة الترتيب، ورفع منسوب الثقة قبل المواعيد الأوروبية الصعبة.

أكد فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن هذا الانتصار جاء نتيجة عمل جماعي متكامل، موضحًا: "لقد كان فوزًا للفريق. اللاعبون عرفوا كيف يتعاملون مع المباراة، كان عملًا صعبًا لكننا استحققناه”. وأضاف أن ريال سوسيداد “دافع بكتلة منخفضة، وكان علينا ضبط الإيقاع وتعديل بعض الأمور باستمرار، ومع ذلك نجح اللاعبون في السيطرة على مجريات اللعب وفرض أسلوبنا".

المدرب الألماني أثنى على التزام لاعبيه رغم ضيق الوقت بين المباريات، وقال: "لم نحصل سوى على 68 ساعة راحة منذ آخر لقاء، ومع ذلك رأيت تركيزًا عاليًا ورغبة في القتال حتى اللحظة الأخيرة".

وأكد أن التفكير سيتحول سريعًا إلى مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: “اعتبارًا من الغد سنوجه كل أنظارنا إلى مباراة باريس. الجدول مزدحم، لكنني فخور بلاعبي فريقي، لأن كل من يدخل أرضية الملعب يقدم أقصى ما لديه".