حكومة طالبان تقطع الاتصالات في أفغانستان حتى إشعارٍ آخر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدرٌ حكومي بأن سلطات طالبان في أفغانستان قطعت اتصال الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر".

المصدر ذاته، قال إنه "ليس هناك أي وسيلة أو نظام آخر للاتصال... سيتأثر القطاع المصرفي والجمارك وكل شيء في جميع أنحاء البلاد"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت منظمة "نتبلوكس" لرصد الإنترنت والأمن السيبراني بأن نسبة "الاتصال الوطني الإجمالي باتت الآن أقل من 1% (من المستويات الطبيعية)، مما يجعل الأمر انقطاعا شاملا".