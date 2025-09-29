الكلية الأميركية للجرّاحين تُكرّم طبيبة كوردية ضمن أفضل 10 أطباء عالميين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كرّمت الكلية الأميركية للجراحين، اليوم الاثنين، الطبيبة الكوردية ريوان حسين كواحدة من أفضل 10 أطباء نموذجيين عالميًا، في خطوة تمثل أول اختيار لطبيبة كوردية منذ تأسيس التكريم السنوي للجمعية.

وقالت ريوان حسين، أخصائية سرطان الثدي، لموقع كوردستان24: تختار الكلية الأميركية للجراحين سنويًا عددًا من الطبيبات حول العالم كطبيبات نموذجيات، على أن تكون عضو في كلية الجراحة بالولايات المتحدة وناشطة وذات تأثير في مجال عملها.

وأضافت حسين أن الهدف من التكريم هو تشجيع الأطباء حديثي التخرج على دخول مجال الجراحة وإحداث تأثير إيجابي في مجالاتهم.

وأوضحت أن اختيارها يشكل شعورًا خاصًا، إذ لم يسبق أن تم تكريم أي طبيب كوردي من قبل.

مشيرة إلى أن الكلية اختارت هذا العام 10 أطباء من جميع أنحاء العالم، ولكل منهم قصة نجاح ملهمة.

وكانت حسين قد تم تشخيصها بسرطان الثدي عام 2023، لكنها استطاعت التغلب على المرض بنجاح واستكمال مسيرتها المهنية وتحقيق هذا الإنجاز العالمي.