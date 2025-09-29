الداخلية الاتحادية تعلن ضبط 250 كيلوغراماً والقبض على 59 تاجراً خلال الشهر الجاري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، عن ضبط 250 كيلوغراماً والقبض على 59 تاجراً خلال الشهر الجاري.

وقالت المديرية في بيان: إنها "وجهت في إطار الحرب الشاملة ضد آفة المخدرات خلال شهر أيلول من العام الحالي، ضربة قاصمة لعصابات الموت، تمثلت بضبط 250 كيلوغرامًا من السموم المخدرة وإلقاء القبض على 59 متاجرًا دوليًا كانوا يشكلون أخطر حلقات التهريب والترويج والتجارة".

وأضافت، أن "العمليات الاستخبارية لم تقتصر على المصادرة والاعتقال فحسب، بل كبدت الشبكات خسائر فادحة وشلت أوكارهم"، مبينة ان "ذلك رسالة واضحة بأن الأرض العراقية لن تكون ساحة لعب لتجار السموم، وأن يد العدالة ستطاردهم حيثما اختبأوا حتى سقوطهم الأخير".

وشددت المديرية على أن "من يتورط في هذه التجارة السوداء إنما يختار طريق النهاية الحتمية السجن المؤبد أو حبل المشنقة ولن تنفعهم حماية ولا تحالفات"، مؤكدة ان "كل تاجر مخدرات سيتحول إلى هدف مشروعﻷ بطال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى يزول هذا الخطر من جذوره عن بلدنا العراق".