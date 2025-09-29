النفط العراقية تعلن إيرادات شهر آب الماضي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين 29 أيلول 2025، الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

ووفقاً لبيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغ مجموع كميات النفط الخام المصدرة لشهر آب 104 ملايين و806 آلاف و884 برميلاً.

وقد حققت هذه الصادرات إيرادات تجاوزت 7 مليارات و160 مليوناً و253 ألف دولار.

الإحصائية أشارت إلى أن غالبية الكميات المصدرة جاءت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، حيث بلغت 103 ملايين و895 ألفاً و706 براميل.

فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة شمال البلاد 911 ألفاً و178 برميلاً.