الرئيس بارزاني يعزي المرجع الديني علي السيستاني بوفاة عقيلته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تقدم الرئيس مسعود بارزاني، بأحرّ التعازي والمواساة، للمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، بوفاة عقيلته.

وجاء ذلك خلال منشور على منصة إكس، قال خلاله:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الأسى والحزن تلقّينا نبأ وفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى، سماحة السيد علي السيستاني. نتقدّم إلى سماحته وإلى أسرته الكريمة بأحرّ التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنّاته، ويلهم العائلة الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون