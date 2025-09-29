فرنسا تعزّز إجراءات مكافحة المسيّرات في الدنمارك قبيل قمة كوبنهاغن

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- انضمت فرنسا إلى جهود دول أوروبية أخرى بإرسال معدات مضادة للطائرات المسيرة إلى الدنمارك، لضمان أمن قمة الاتحاد الأوروبي التي تُعقد الأربعاء والخميس في البلد الذي يشهد منذ أيام تحليقا غامضا لطائرات مسيرة.

وأشار بيان لوزارة القوات المسلحة الفرنسية إلى "نشر وحدة مؤقتة مشتركة في الدنمارك سبق أن بدأت مهمتها".

موضحا أنها "تضمّ 35 عنصرا ومروحية من طراز فينك بالإضافة إلى معدات فعّالة لمكافحة الطائرات المسيرة".

وتُضاف هذه المعدات إلى تلك التي وعدت بها السويد وألمانيا لدعم الدفاع الدنماركي، وفق ما نقلته فرانس برس.

ومنذ 22 أيلول/سبتمبر، رُصد تحليق متكرر لطائرات مسيّرة مجهولة فوق مواقع دنماركية ونروجية حساسة كمطارات وقواعد عسكرية.

لم تُحدد السلطات القضائية الدنماركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الجهة التي يُعتقد أنها تقف وراء هذا الأمر، لكنّ رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن قالت إن "هناك دولة واحدة تُشكّل تهديدا للأمن الأوروبي، هي روسيا".

وأعلنت وزارة النقل الدنماركية الأحد أن الدنمارك حظرت تحليق الطائرات المسيرة المدنية فوق أراضيها اعتبارا من الاثنين لضمان أمن القمة الأوروبية.

ودائما ما تتّهم عواصم أوروبية عدة روسيا بشن حرب هجينة على الدول التي تدعم أوكرانيا، من خلال عمليات سرية، أو تدخل رقمي، أو من طريق اختبار جهوز الدفاعات العسكرية، بهدف زعزعة استقرار أوروبا وحلف شمال الأطلسي أو اختبار قدراتهما.

وتزامن تحليق المسيرات في الدول الاسكندنافية مع اختراقات جوية روسية في أجواء دول من حلف شمال الأطلسي مثل بولندا ورومانيا وإستونيا.