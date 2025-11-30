اجتماعٌ رفيع المستوى بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يجتمع يوم غدٍ الاثنين، وفدان رفيعا المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لمناقشة تشكيل حكومة كوردستان المقبلة.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيوا گیلاني، إن الديمقراطي والاتحاد الوطني سيجتمعان على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن الحزب سيلتقي بأحزابٍ سياسية أخرى في الأيام المقبلة.

وأكّد گیلاني خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتشكيل الحكومة الجديدة، لأنهم أظهروا تراخيًا في الماضي، لكن الاتحاد الوطني لم يتقدم.

وأضاف أن الديمقراطي الكوردستاني يعتزم إيصال رسالتين للأحزاب: الأول هو ترتيب البيت الكوردي الداخلي، والثاني أن يكون للأطراف الشريكة حزمة واحدة وخطاب موحّد في حكومة العراق المقبلة.

وآخر اجتماعٍ بين الحزبين، كان قد انعقد في الـ 30 أيلول 2025، برئاسة الرئيس بارزاني، في مصيف صلاح الدين- بيرمام.

وبحسب التقارير، قدّم وفد الاتحاد الوطني ملفًا بطلباته للمشاركة في الحكومة المقبلة إلى وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني. إلا أنه لم يصدر بيان مشترك.