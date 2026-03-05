أسواق أربيل في مواجهة "قلق الحرب": وفرة في السلع ومخزون استراتيجي يكفي لـ 6 أشهر

منذ 28 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - بين رفوفٍ مكتظة بمختلف أنواع البضائع وفوضى الحركة المعتادة في أحد أكبر أسواق مدينة أربيل، يبدو المشهد مغايراً تماماً لما تبثه بعض منصات التواصل الاجتماعي من مخاوف. هنا، تسير الحركة التجارية بوتيرتها الطبيعية، وسط تأكيدات رسمية وشعبية على استقرار الأمن الغذائي في إقليم كوردستان.

سالم محمد، الذي يعمل في أحد المجمعات التجارية الكبرى، يقف وسط تلال من السلع ليؤكد أن الأسواق تشهد وفرة غير مسبوقة. يقول سالم لـنا: "لدينا كميات ضخمة في المخازن، ولا يوجد أي نقص في المواد الأساسية كالأرز والزيت. أدعو المواطنين للاطمئنان وعدم الانجرار خلف (حمى الشراء) أو تخزين السلع دون مبرر، فالأسعار ثابتة تماماً كما كانت قبل قرع طبول الحرب".

ورغم هذه التطمينات الميدانية، لا يزال "القلق النفسي" يلقي بظلاله على بعض المتسوقين، وهو قلق يرجعه البعض إلى ضجيج الشائعات أكثر من واقع الحال.

هفال تحسين، أحد المواطنين المتواجدين في السوق، يرى أن الارتباك الحالي "مصطنع"، موضحاً: "الحياة تسير بشكل اعتيادي تماماً، لكن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل تساهم في خلق حالة من الذعر غير المبرر. بالنسبة لي، الوضع آمن والسلع متوفرة، ولا أرى داعياً لهذا القلق".

تطمينات رسمية ومخزون استراتيجي

وعلى الجانب الحكومي، جاءت رسائل وزارة التجارة في الإقليم حاسمة لقطع الطريق أمام المتلاعبين بالأسعار أو مروجي الشائعات.

وفي هذا الصدد، أعلن نوزاد شيخ كامل، المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، عن امتلاك الإقليم مخزوناً غذائياً استراتيجياً صلبًا، قائلاً: "نطمئن مواطنينا بأن المخزون المتوفر حالياً يكفي لستة أشهر كاملة. لا توجد أي مخاوف من حدوث شح، فالسلع متوفرة لدى الوكلاء، وقوافل الشاحنات التجارية مستمرة في الدخول عبر المنافذ الحدودية دون توقف".

الرقابة.. صمام أمان

وبينما تسعى الشائعات أحياناً للتأثير على استقرار الأسواق في أوقات الأزمات، تواصل فرق الرقابة التجارية جولاتها الميدانية المكثفة لضمان عدم استغلال الظروف من قبل بعض التجار لرفع الأسعار.

ويبقى المشهد في أسواق أربيل حتى الآن عنواناً للاستقرار؛ حيث تتفوق وفرة المعروض وقوة الرقابة على مخاوف الحرب، في رسالة واضحة بأن سلاسل الإمداد في الإقليم لا تزال في مأمن من التقلبات السياسية والعسكرية المحيطة.

تقرير: شيماء بايز – كوردستان24 – اربيل