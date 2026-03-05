مالية إقليم كوردستان تتسلم 275 مليار دينار لتمويل رواتب "شباط".. وإعلان جدول الصرف الأسبوع المقبل

منذ ساعة

اربیل (كوردستان24) - أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (5 آذار 2026)، تسلّم دفعة مالية جديدة من تمويلات رواتب شهر شباط الماضي، مؤكدةً أن عملية التوزيع ستبدأ فور استكمال وصول كامل المبالغ.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن مبلغاً قدره 274 ملياراً و962 مليون دينار عراقي تم إيداعه في الحساب المصرفي للوزارة لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، مبيناً أن المبلغ وصل عبر أربع دفعات مالية.

وأوضح البيان أن هذه الدفعة مخصصة لتمويل رواتب فئات محددة لشهر شباط، تشمل: المتقاعدين، مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، الموظفين بنظام العقود، ومنح السجناء السياسيين.

وحول موعد توزيع الرواتب، أشارت الوزارة إلى أنه "من المتوقع استكمال تحويل كامل التمويلات المتبقية مع استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل"، مؤكدة أنها ستعلن مباشرة عن "جدول توزيع الرواتب" لجميع القطاعات وتبدأ بعملية الصرف فور تسلم كامل المبالغ من البنك المركزي.