رئيس الحكومة من قلعة أربيل: علم كوردستان عنوان للإعمار ورمز للسلام والتعايش السلمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- جرت اليوم الأربعاء 17 كانون الأول (ديسمبر) 2025، في رحاب قلعة أربيل، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مراسم خاصة للاحتفاء بيوم علم كوردستان.

وخلال المراسم، التي شهدت مشاركة نخبة من ممثلي المكونات الدينية والقومية في الإقليم، ألقى رئيس الحكومة كلمةً بارك فيها حلول يوم العلم.

مؤكداً أن علم كوردستان هو رمز لشعب كوردستان، وعنوانٌ للصمود والتضحيات الجسام التي لا تنضب، وهو رمز للسلام والإعمار والتعايش السلمي، وتجسيد لديمومة الحياة ومبعث للطاقة والعنفوان.

وشدد رئيس الحكومة في كلمته على أن هذه الراية، وعلى مر التاريخ منذ نشأتها وإلى الآن، كانت مراراً الرداء الأخير الذي دثّر أجساد آلاف الشهداء في كوردستان. ومن أجل إبقاء هذا العلم شامخاً، جاد آلاف المناضلين بأرواحهم في غياهب السجون، أو ساروا نحو أعواد المشانق، أو ارتقوا شهداء في قمم الجبال ورحاب السهول؛ لذا فإن الواجب يحتم على الجميع إبقاء هذه الراية عاليةً خفاقة.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالإشارة إلى أن ركب البناء ماضٍ تحت ظلال هذا العلم المقدس، نحو كوردستان ترفل بالأمن والإعمار والاستقرار، بسواعد متكاتفة، لتظل هذه الراية عاليةً ترفرف بالعز والشموخ أبد الدهر.