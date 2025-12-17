أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بأفغانستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حذرت الهيئة الدولية الرائدة في مجال أزمات الجوع ووكالة الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية يوم الثلاثاء من أن أكثر من 17 مليون شخص في أفغانستان يواجهون مستويات أزمة جوع في أشهر الشتاء المقبلة.

وقد أدت المشاكل الاقتصادية والجفاف المتكرر وتقلص المساعدات الدولية وتدفق الأفغان العائدين إلى ديارهم من دول مثل إيران وباكستان المجاورتين إلى إجهاد الموارد وزيادة الضغوط على الأمن الغذائي، بحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعروف باسم IPC، والذي يتتبع أزمات الجوع.

"ما يخبرنا به التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو أن أكثر من 17 مليون شخص في أفغانستان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهو ما يزيد بمقدار 3 ملايين شخص عن العام الماضي"، قال جان مارتن باور، مدير الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف.

وقال عبر الفيديو من روما: "هناك ما يقرب من 4 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد".

"هناك حوالي مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهؤلاء هم الأطفال الذين يحتاجون بالفعل إلى العلاج في المستشفيات".

ويقول تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المساعدات الغذائية في أفغانستان تصل إلى 2.7% فقط من السكان، وقد تفاقم ذلك بسبب ضعف الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض تدفقات التحويلات المالية من الخارج.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 17 مليون شخص، أو أكثر من ثلث السكان، سيواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي في فترة الأربعة أشهر حتى مارس/آذار 2026.

ومن بين هؤلاء، قد يواجه 4.7 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، وفق ما نقله موقع يورونيوز.

وقد تفاقم الوضع المتردي أصلاً بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.0 درجة على مقياس ريختر إقليم كونار شرق أفغانستان في سبتمبر/أيلول، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2,200 شخص.

وقد دفع الزلزال وكالات الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا إلى دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل.

وتبرع الاتحاد الأوروبي بمليون يورو كتمويل إنساني و130 طناً من المساعدات العينية، في حين تبرعت المملكة المتحدة بمليون جنيه إسترليني للمساعدة.

وقد تباطأت العديد من الدول المانحة التقليدية في تقديم المساعدات المالية، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كانت في يوم من الأيام أكبر ممول إنساني لأفغانستان إلى أن قلصت الدعم في وقت سابق من هذا العام.

انخفض التمويل الدولي لأفغانستان بشكل كبير بعد أن استعادت طالبان السيطرة على البلاد في عام 2021، حيث تم الوفاء ب 28% فقط من هدف التمويل الإنساني لعام 2025 بحلول سبتمبر/أيلول.