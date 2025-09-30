مقتل عائلة مكونة من 4 أفراد في سومي الأوكرانية بضربة روسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قُتلت عائلة مكونة من أربعة أفراد في غارة جوية روسية بمسيّرة ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة سومي في شمال أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف صباح الثلاثاء.

وكتب غريغوروف على تلغرام "هذه الليلة، استهدف العدو مبنى سكنيا في قرية تشيرنيتشينا في كراسنوبيليا، بمسيّرة".

وتابع "كان يعيش في هذا المنزل زوجان مع طفلين صغيرين. للأسف، لم يتمكن أحد من النجاة" مشيرا إلى أن "عناصر الإنقاذ انتشلوا جثث أربعة أشخاص من تحت الأنقاض: امرأة وزوجها وولداهما البالغان ست وأربع سنوات".

وأسفر هجوم ضخم شنّته روسيا بمئات المسيّرات والصواريخ على أوكرانيا ليل السبت الأحد عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف من بينهم فتاة تبلغ 12 عاما، وإصابة العشرات في أنحاء البلاد.

وأطلقت روسيا هجوما في منطقة سومي بعدما طردت القوات الأوكرانية في نيسان/أبريل من منطقة كورسك الروسية التي احتلت كييف جزءا صغيرا منها منذ صيف 2024.

لكن معظم المعارك تدور في شرق البلاد حيث نجح الجيش الروسي في تسريع تقدمه في الأشهر الأخيرة في مواجهة جيش أقل عددا وتجهيزا.

وتحتل القوات الروسية نحو 20% من أراضي أوكرانيا.

وبعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الغزو الروسي لأوكرانيا، تعثرت الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء القتال.

AFP