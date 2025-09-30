كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بعد توقّفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل، ومن ثم من الولايات المتّحدة، عرضت كولومبيا الإثنين أول بندقية هجومية مصمّمة ومصنّعة بالكامل على أراضيها، لكي تحلّ محلّ بندقية "جليل" الإسرائيلية التي يتمّ تجميعها في الدولة الأميركية اللاتينية منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفي 2024 أوقف الرئيس اليساري غوستافو بيترو شراء الأسلحة من إسرائيل احتجاجا على الحرب في قطاع غزة.

وبحسب بيانات نشرتها وسائل إعلام محليّة، فإنّ كولومبيا كانت تنتج سنويا حوالي 30 ألف "جليل"، البندقية التي استُخدمت في القتال ضدّ حركات التمرد وعصابات تهريب المخدرات التي تنشط في أجزاء واسعة من البلاد.

وزارت وكالة فرانس برس الإثنين شركة "إندوميل" الحكومية لتصنيع الأسلحة والذخائر في سواتشا، وهي بلدة قريبة من العاصمة بوغوتا، حيث من المقرّر أن تُصنع هذه البنادق.

والبندقية الجديدة مصنوعة من الفولاذ والبوليمر وتتميّز بأنها أخفّ بنسبة 15% وأرخص بنسبة 25% من بنادق "جليل"، وفقا للمدير العام للشركة الكولونيل المتقاعد خافيير كامارغو.

وأوضح الكولونيل كامارغو أنّ الهدف هو تصنيع 400 ألف بندقية في غضون خمس سنوات "لتحلّ تدريجا محلّ الأسلحة الحالية في القوات المسلّحة" وبالتالي تمكين كولومبيا من تحقيق "الاكتفاء الذاتي".

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الجاري قرّر بيترو تعليق كل طلبيات الأسلحة من الولايات المتحدة ردّا على قرار نظيره الأميركي دونالد ترامب إزالة كولومبيا من قائمة الدول الحليفة للولايات المتحدةفي مكافحة المخدرات.

وقال الرئيس الكولومبي يومها إنّ "الجيش سيكون في حال أفضل إذا اشترى أسلحته أو صنعها بمواردنا الخاصة، وإلا فهو لن يكون جيشا ذا سيادة وطنية".

لكنّ خبراء يشكّكون في قدرة كولومبيا على الإنتاج.

وقبل استخدام بنادق "جليل"، كانت القوات الكولومبية تستخدم بنادق "جي-3" الألمانية الصنع.

AFP