الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أيلول 2025، في مصيف صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية برئاسة المطران أنتوني، رئيس قسم العلاقات الخارجية في الكنيسة.

وحضر اللقاء القنصل العام لروسيا في أربيل، ماكسيم روبين. وأعرب الوفد الروسي عن سعادته بزيارة إقليم كردستان، مثمنين الدور البارز للرئيس بارزاني في تعميق ثقافة التعايش السلمي والتآلف بين المكونات الدينية والقومية المختلفة في إقليم كوردستان.

وأكد الوفد أنهم ينظرون بتقدير كبير إلى إقليم كردستان، الذي يقع في منطقة تُعد مهد الحضارات الإنسانية، ويتبنى مبادئ راسخة في التعايش المشترك. كما أبدى الوفد رغبته في تعزيز وتطوير علاقاتهم مع جميع المراكز الدينية في كوردستان.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بالوفد الضيف بحفاوة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والصداقة المتينة التي تجمع بين شعبي كوردستان وروسيا.

واستعرض الرئيس بارزاني أمثلة تاريخية تعكس الوفاء والتعاون بين مكونات كوردستان في الأوقات العصيبة، مشيراً إلى أن شعب كوردستان يؤمن إيماناً راسخاً بالتعايش والتآلف، وقد تحولت هذه القناعة إلى ثقافة قوية متجذرة في التاريخ وستبقى للأجيال القادمة.