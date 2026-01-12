السلمون مقابل الدجاج... أيهما مصدر البروتين الأفضل لصحة القلب؟

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يُعدّ كل من سمك السلمون والدجاج مصدرين غنيين بالبروتين الخالي من الدهون، مما يُفيد في بناء العضلات وصحة القلب، وفق ما ذكره موقع هيلث المعني بأخبار الصحة والتغذية.

ويُعتبر كلا الصنفين إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن، لكنهما يُوفران عناصر غذائية مختلفة... فأيهما مصدر البروتين الأفضل لصحة القلب؟

السلمون غني بالدهون الصحية للقلب

يُعدّ سمك السلمون من أفضل مصادر الدهون المتعددة غير المشبعة، المعروفة باسم أحماض أوميغا-3 الدهنية. وتُعتبر أحماض أوميغا-3، مثل حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، ضرورية لوظائف الدماغ وصحة العين والقلب.

وتحتوي شريحة من سمك السلمون المُستزرع (بوزن 85 غراماً تقريباً) على نحو 1.24 غرام من الدوكوساهيكسانويك و0.59 غرام من الإيكوسابنتاينويك. أما سمك السلمون البري، فيحتوي على كمية أقل قليلاً من أحماض أوميغا-3، ولكنه لا يزال مصدراً جيداً للدهون الصحية.

وتكفي شريحة من سمك السلمون لتلبية احتياجاتك اليومية من أحماض أوميغا-3. وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول حصتين من الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون، أسبوعياً للحصول على كمية كافية من الإيكوسابنتاينويك والدوكوساهيكسانويك لصحة القلب والصحة العامة.

الدجاج يحتوي على بروتين أعلى ودهون أقل

رغم أن الدجاج والسلمون يحتويان على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه وبناء العضلات، فإن الدجاج يحتوي على نسبة بروتين أعلى ونسبة دهون أقل من السلمون. إذ توفر حصة 100 غرام من صدر الدجاج منزوع العظم والجلد نحو 31 غراماً من البروتين وأقل من 4 غرامات من الدهون الكلية.

كما يحتوي صدر الدجاج على نحو غرام واحد فقط من الدهون المشبعة. ويساعدك استهلاك كميات أقل من الدهون المشبعة على تجنب ارتفاع الكوليسترول الضار، الذي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لكن قد يحتوي لحم الدجاج الداكن، مثل الأفخاذ، على مستويات أعلى من الدهون المشبعة.

أما السلمون، فهو يحتوي على نسبة بروتين أقل ونسبة دهون أعلى من الدجاج، إذ يحتوي على 22 غراماً من البروتين و12 غراماً من الدهون في حصة تبلغ 100 غرام. ومع ذلك، فإن معظم محتوى الدهون في السلمون يأتي من الأحماض الدهنية المفيدة للقلب مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة

يحتوي كل من سمك السلمون والدجاج على فيتامينات ب المهمة. ويتميز السلمون باحتوائه على نسبة أعلى من فيتامين ب 12، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الدماغ. أما الدجاج، فيحتوي على نسبة أعلى من فيتاميني ب 3 وب 6، اللذين يساعدان على تحويل الطعام إلى طاقة وإنتاج خلايا الدم الحمراء. كما يُساعد فيتامين ب 3 في الهضم ودعم وظائف الأعصاب.

ويُعدّ كل من الدجاج والسلمون مصدرين جيدين للسيلينيوم والفوسفور. والسيلينيوم معدن يُساعد الغدة الدرقية على أداء وظائفها وإنتاج الهرمونات، ويحمي الخلايا، ويدعم صحة الجهاز المناعي. ويحتاج الجسم إلى الفوسفور لصحة العظام والأسنان. ويحتوي السلمون على نسبة أعلى من السيلينيوم مقابل الدجاج.

وعلى عكس الدجاج، يُعدّ السلمون مصدراً غنياً بفيتامين د، وهو عنصر غذائي هام لامتصاص الكالسيوم، وصحة العظام، ووظائف الجهاز المناعي. كما يحتوي السلمون على مضاد أكسدة يُسمى أستازانتين. ويُوفر الأستازانتين خصائص مضادة للالتهابات والسرطان.

ويحتوي كل من السلمون والدجاج على كميات متقاربة من الكولين، وهو عنصر غذائي ضروري لوظائف الدماغ ونموه أثناء الحمل.