"لغتنا هويتنا".. مسابقة في ديار بكر لتشجيع الأمهات على إحياء اللغة الكوردية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى ترسيخ لغة الأم وحمايتها من الاندثار، نظمت "جمعية النساء الكورد" في مدينة ديار بكر (آمد) بشمال كوردستان (تركيا)، مسابقة فريدة من نوعها تحت عنوان "الأمهات الناطقات بالكوردية". الفعالية التي جمعت الأمهات وأطفالهن، ركزت على الدور المحوري للمرأة في الحفاظ على الموروث اللغوي داخل الأسرة.

اعتمدت المسابقة آلية تفاعلية؛ حيث قامت الأمهات بتصوير مقاطع فيديو قصيرة وهن يتحدثن أو يقرأن مع أطفالهن باللغة الكوردية، ومن ثم تم تقييم هذه المشاركات وتكريم الفائزين بجوائز تحفيزية في احتفالية بهيجة شهدت حضوراً لافتاً للعائلات.

تقول نفين آزاد، المنسقة العامة لجمعية النساء الكورد: "هذه المسابقة هي البداية فقط. لقد تلقينا طلبات كثيرة للمشاركة، ونحن نسعى لأن تكون هذه الخطوة نموذجاً يُحتذى به. نأمل في المستقبل أن يزداد عدد المشاركين وأن تتوسع هذه المبادرة لتشمل مدناً أخرى".

المشاركون في الفعالية عبروا عن فخرهم بلغتهم، مستشهدين بمقولات تراثية تؤكد أن "اللغة هي جلد الروح". وقالت إحدى الأمهات المشاركات: "من واجب كل عائلة كوردية أن تعلم أطفالها لغتهم الأم. اللغة هي هويتنا، وإذا فقدناها فقدنا أنفسنا. لقد كان من المحزن رؤية الكثير من العائلات في مدننا تتحدث بلغات أخرى داخل المنزل، لذا جئنا اليوم لنؤكد أن لغتنا الكوردية جميلة وتستحق أن تبقى حية".

من جانبه، عبر أحد الأطفال المشاركين ببراءة قائلاً: "أحب اللغة الكوردية كثيراً، إنها لغة جميلة جداً وأريد أن يتحدث الجميع بها".

لم تقتصر أهداف الجمعية على هذه المسابقة فحسب، بل أكد القائمون عليها وجود خطة استراتيجية لتوسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل مدناً أخرى في شمال كوردستان، بالإضافة إلى كبريات المدن التركية التي تضم جاليات كردية كبيرة، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية التحدث بلغة الأم في الحياة اليومية.

اختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على الأطفال والأمهات وسط أجواء من الأغاني الكوردية التراثية، في رسالة واضحة بأن الحفاظ على اللغة يبدأ من "المهد".

تقرير: ماهر يوكسل – كوردستان 24 - ديار بكر