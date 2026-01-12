رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام المصري لدى إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني (يناير) 2026، القنصل العام المصري لدى الإقليم السفير محمود فاروق یوسف عامر.

وشهد اللقاء التباحث بشأن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى القاهرة ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأشار القنصل العام إلى أهمية الزيارة ودورها في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بمختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن تقديره لدور مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الكوردية وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.