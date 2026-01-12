من البطالة إلى ريادة الأعمال.. الدورات المهنية في إقليم كوردستان تفتح آفاقاً جديدة للشباب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لم تكن الاعوام التي قضاها "عبد الله" دون عمل مجرد أرقام، بل كانت سنوات من البحث عن الذات في سوق عمل متقلب. عبد الله، الذي وصل إلى سن الـ 44 عاماً دون مهنة محددة، قرر في عام 2024 كسر حاجز اليأس والالتحاق بالدورات المهنية التي تفتحها حكومة إقليم كوردستان للشباب.

اليوم، لم يعد عبد الله يبحث عن وظيفة، بل أصبح أحد أمهر الفنيين في أربيل المتخصصين في نصب منظومات كاميرات المراقبة. يقول عبد الله عن تجربته: "التحقت بدورة تدريبية مكثفة استمرت لـ 45 يوماً. قبل ذلك لم يكن لدي أي عمل، أما الآن فأنا صاحب عمل حر ومستقل. أدين بالفضل لمدربي الذي ساعدني كثيراً، واليوم ليس لدي عملي الخاص فحسب، بل يعمل معي 5 شباب آخرين قمت بتدريبهم على أصول هذه المهنة".

هذه الدورات ليست مجرد نشاط روتيني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بل هي رؤية لبناء شخصية الفرد وقدراته. وتؤكد الجهات المنظمة أن الهدف هو "صناعة أيدي عاملة ماهرة" قادرة على الاعتماد على نفسها في سوق يتسم بالتنافسية العالية.

من جانبه، أوضح دلاور أنور، مدير مركز التدريب المهني في أربيل، أن المنهجية المتبعة تعتمد على دراسة واقع السوق، قائلاً: "نحن نجري دراسات مستمرة لسوق العمل، وبناءً عليها نفتح الدورات التي يحتاجها السوق فعلياً. هذه البرامج تُنفذ بدعم من الحكومة وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وتستهدف ذوي الدخل المحدود، والنازحين، والعائدين من الهجرة، لضمان حياة كريمة لهم".

تشير الإحصائيات الواردة في التقرير إلى حجم التفاعل مع هذه المبادرات: خلال عام 2024، تم تنظيم دورات متنوعة استفاد منها 276 شخصاً، بينهم 168 شاباً. وفي النصف الأخير من العام الماضي، التحق 97 شخصاً بهذه الدورات، كان من بينهم حضور لافت للنساء بـ 80 متدربة.

تثبت تجربة عبد الله وغيره من مئات الشباب في إقليم كوردستان أن الحل لأزمة البطالة يبدأ من "التمكين المهني". فبينما كانت الجدران فيما مضى تمثل عائقاً، أصبحت اليوم بالنسبة لهؤلاء الشباب مساحة لنصب الكاميرات وبناء المستقبل، محولين أنفسهم من باحثين عن فرصة إلى صانعين لها.

تقرير: هفرست رجب - كوردستان 24 – أربيل