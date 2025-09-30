اختتام اجتماع الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، باختتام الاجتماع المنعقد بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بإشراف الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين.

وانعقد الاجتماع رفيع المستوى، بحضور نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني، نائبا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني، ومسؤول مكتب مام جلال قوباد طالباني.

ووفق معلوماتٍ حصل عليها مراسل كوردستان24، فإن الاجتماع ناقش الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والعملية السياسية في إقليم كوردستان وتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان.