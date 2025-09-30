بلدية دهوك تعلن خططاً لتوسيع الحدائق وتشجير الجبال وتحسين الخدمات

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بلدية دهوك، اليوم الثلاثاء (30 أيلول 2025)، عن مباشرة العمل في إنشاء ثماني حدائق جديدة داخل المدينة، خمس منها في الجهة الشرقية وثلاث في الجهة الغربية، إلى جانب حديقة أخرى تقام على مساحة 11 ألف متر مربع.

وقال مسؤول إعلام رئاسة بلدية دهوك، شيروان حسن، إن نسبة المساحات الخضراء في المدينة بلغت حالياً 15%، ومع استكمال المشاريع الاستراتيجية مثل حديقة "آلووكا" التي تمتد على أكثر من مليون و575 ألف متر مربع، من المتوقع أن ترتفع النسبة لتقترب من 20%.

وأضاف في تصريح لكوردستان24، أن من بين أبرز المشاريع المخطط لها، حملة لتشجير الجبال المحيطة بالمدينة، مثل جبل زاوا وجبل سبي، الأمر الذي سيُكسب دهوك مظهراً جمالياً جديداً ويسهم في تحسين المناخ ونقاوة الهواء.

وفي السياق ذاته، أوضح حسن أن البلدية تولي أهمية خاصة لمقترحات الشباب والأفكار الحديثة، حيث جرى تزيين جدران شارع زوزاني القديم برسومات فنية ملونة، فضلاً عن تنفيذ تصميم قدمه أحد الشباب بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتزيين جسر "ثورة" وسط المدينة.

كما تشمل الخطط الجارية إعادة تأهيل الأرصفة، وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، وإنارة الشوارع، وإنشاء مسارات خاصة للمكفوفين، إضافة إلى برنامج لغرس ألف شجرة جديدة في مركز المدينة.