قطر تقول إنها "راضية" عن ضمانات أمنية قُدمت لها في المكالمة مع ترامب ونتانياهو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قالت قطر الثلاثاء إنها "راضية" عن ضمانات أمنية قدّمتها لها الولايات المتحدة، وإن إسرائيل تعهّدت بعدم تكرار أي هجوم على البلد الخليجي خلال اتصال هاتفي من البيت الابيض الإثنين.

وأفاد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة "أعتقد أن الضمانات الأمنية والالتزامات التي قُدّمت في المكالمة الهاتفية أمس من طرف الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانت واضحة جدا، وكانت بضمان من الرئيس الأميركي بأن قطر لن تتعرض لهجوم مجددا".

وأضاف الأنصاري "نحن راضون عن الضمانات الأمنية التي تلقيناها"، موضحا أنه كان هناك "التزام من جانب إسرائيل بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى".

وأعلنت قطر عن اجتماع مساء الثلاثاء في الدوحة بين حماس ووفد تركي لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكدت أن وفد الحركة الفلسطينية وعد بدراستها "بمسؤولية".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي بالدوحة "قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية يوم أمس من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة مع الوفد التفاوضي من حركة حماس بتسليم الخطة، ووعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية".

وأضاف الأنصاري "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي بهدف التشاور حول هذه الخطة".

AFP