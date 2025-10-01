الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن "لا خطر وشيكا" في محطة زابوريجيا في أوكرانيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "لا خطر وشيكا" في محطة زابوريجيا في أوكرانيا المتوقفة عن العمل منذ الأسبوع الماضي بعدما فصلتها روسيا عن الكهرباء، طالما أن مولدات الديزل الطارئة ما زالت قيد التشغيل.

وقالت الوكالة في بيان صدر ليل الثلاثاء "من الواضح أن الوضع غير مستدام من حيث السلامة النووية. لن يستفيد أي من الطرفين من وقوع حادث نووي". وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من التهديد المحتمل قائلا إن الوضع "حرج".

قالت أوكرانيا، السبت، إن روسيا فصلت محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها عن الشبكة الكهربائية، وتعتزم "سرقتها" وإعادة ربطها بشبكة تحت إشرافها، محذّرة من مخاطر ذلك.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في آذار/مارس 2022. وأوقفت مفاعلاتها الستة عن العمل، إلا أنها تحتاج إلى الطاقة الكهربائية لمواصلة تبريدها.

وواجهت المحطة انقطاعات متكررة للكهرباء جراء قربها من خطوط التماس، إلا أن هذه المدة تعد الأطول حتى الآن منذ بدء الحرب في العام 2022.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا عبر منصة "إكس": "نتيجة النشاطات الروسية، محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي بلا كهرباء لليوم الرابع"، داعيًا "كل الدول القلقة على السلامة والأمن النوويين، إلى أن تؤكد لروسيا بوضوح ضرورة وضع حد لرهانها النووي".

وأضاف: "أنشأت روسيا خطوط طاقة بطول 200 كيلومتر تمهيدًا لمحاولة سرقة المحطة، ربطها بالشبكة (الكهربائية) وإعادة تشغيلها".

من جهتها، أفادت روسيا بأن المحطة تعمل بالطاقة الاحتياطية منذ الثلاثاء.



