بتوجيهٍ من مسرور بارزاني.. إرسال دفعة ثانية من مرضى الثلاسيميا إلى الخارج لتلقي العلاج

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، أنه بتوجيهٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تم إرسال المجموعة الثانية من مرضى الثلاسيميا إلى الخارج عبر مطار أربيل الدولي، بهدف إجراء عمليات زرع نخاع العظم.

وضمت المجموعة 40 مواطناً من المصابين بالثلاسيميا، إلى جانب متبرعين ومرافقين لهم، تحت إشراف وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أن هذه الخطوة جاءت بعد إجراء الفحوص الطبية والإجراءات العلمية اللازمة.

مشيرةً إلى أن حكومة الإقليم تكفلت بجميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والفحوص الطبية والعمليات الجراحية والعلاجات.

يأتي هذا المشروع ضمن برنامج حكومة كوردستان المتضمن إرسال 140 مصاباً بالثلاسيميا إلى الخارج لتلقي العلاج، بميزانية تقارب 11 مليار دينار.

وسيُنقل المرضى إلى عدد من المستشفيات الدولية الموثوقة والمعتمدة من (JCI)، حيث سيتلقون العلاج سواء كانوا يمتلكون متبرعين أم لا.

ونقل وزير الصحة سامان برزنجي في مطار أربيل، رسالة الدعم والتشجيع من رئيس حكومة الإقليم إلى المرضى وذويهم.

معرباً عن شكره لمبادرة رئيس الحكومة الإنسانية، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل والعودة بالصحة والعافية.

وأشار برزنجي إلى أن 72 مواطناً من المجموعة الأولى يتلقون العلاج حالياً في المستشفيات، فيما ستُنظم مجموعة ثالثة خلال الأيام المقبلة.

إرسال هؤلاء المرضى يأتي ضمن برنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والذي يولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي وتوفير العلاج الضروري للمواطنين المصابين بالأمراض المزمنة.