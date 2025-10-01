مهرجان التخييم الأول في شهرزور يجمع أكثر من 150 عائلة بين الطبيعة والتاريخ

منذ 45 دقيقة

في أجواء خريفية مفعمة بالبرودة والجمال، احتضنت قرية بزرو التابعة لمنطقة شهرزور في محافظة السليمانية، فعاليات أول مهرجان للتخييم، بمشاركة أكثر من 150 عائلة قدموا من مختلف المناطق للاستمتاع بجمال الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة وضغط الحياة اليومية.



رحلة إلى قلب الطبيعة

انطلقت الحافلات الصغيرة التي تحمل المشاركين من نقاط التجمع في المدينة، وسط أجواء من الحماس والبهجة. وبعد رحلة عبر الطرق الجبلية المتعرجة، وصلوا إلى موقع المخيم الذي أُقيم على ضفاف نهر هادئ، حيث نُصبت الخيام وانتشرت السيارات في المكان، لتبدأ بذلك أجواء المهرجان.

"الطبيعة هنا تنسيك التعب والروتين اليومي"، تقول إحدى المشاركات بينما تشاهد جمال السهول والجبال المحيطة.



ليالي دافئة حول النار

مع حلول الليل، اشتعلت النيران في ساحة المخيم، واجتمع حولها الكبار والصغار يتبادلون الأحاديث ويستمتعون بالهدوء بعيداً عن أجواء المدن.

إحدى المشاركات، وهي صاحبة أعمال يدوية، تقول، "الأجواء جميلة جداً. صحيح أن الجو بارد، لكن التخييم ممتع. أحضرت معي بعض الأعمال اليدوية لأعرضها على المشاركين. أعتقد أن مثل هذه الأنشطة مهمة جداً للصحة النفسية، ويجب أن نمارسها باستمرار."

شاب آخر جاء مع أصدقائه للتخييم، يضيف قائلاً، "التخييم يختلف تماماً عن أجواء المنزل. هنا نرى الجبال والأنهار ونستمتع بالبرد والدفء حول النار. إنها تجربة لا تُنسى."



فعاليات وأنشطة متنوعة

المهرجان لم يقتصر على نصب الخيام وقضاء الوقت في الطبيعة، بل شمل أيضاً فعاليات ثقافية وترفيهية، أتاحت للعائلات التعرف على بعض المهن والأعمال اليدوية المحلية، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية للأطفال والشباب.

طبيعة كوردستان كعادتها "فتحت أحضانها لأبنائها"، حيث جمع مهرجان التخييم الأول في شهرزور العائلات في أجواء من الدفء والتعاون، ليشكل تجربة فريدة تعكس تلاقي التراث والطبيعة في هذه المنطقة الغنية بتاريخها وسحرها.



تقرير: هدى عثمان - كوردستان24 – قرية بزرو، شهرزور(السليمانية)