سوريا: انهيار مبنى وزارة الداخلية القديم في دمشق

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات السورية، انهيار مبنى وزارة الداخلية القديم في العاصمة السورية، دمشق، ووقوع إصابات وجرحى.

وأعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، عن وجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض جراء انهيار سقف أحد الطوابق داخل مبنى السرايا في ساحة المرجة بمدينة دمشق، وفرق الطوارئ تعمل في المكان.

وأضاف، أن الانهيار وقع أثناء أعمال ترميم بناء السرايا (المبنى القديم لوزارة الداخلية) بساحة المرجة وسط مدينة دمشق، حدث انهيار جزئي في أحد الأسقف، ويوجد عدد من العمال عالقين تحت الركام.

وتمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ عاملين وتتابع أعمال البحث والإنقاذ وسط تحديات كبيرة بسبب احتمال انهيارات أخرى أثناء العمل.