المجر ترفض وقف استيراد النفط الروسي

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست مستعدة لوقف استيراد النفط الروسي، رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغالبية دول الاتحاد الأوروبي بهذا الأمر.

وقال أوربان لصحافيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن "ليس أمامنا أي خيار آخر، أي خيار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي لم يطلب منه قط وقف استيراد النفط الروسي.

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي يحترم سيادة الدول الأخرى، لقد سألني فقط عن الوضع — وهذا فارق مهم، فهو ليس مثل الأوروبيين الذين يتصرفون بعدوانية أكبر من الأمريكيين".

وتطالب دول عدة في الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا بوقف استيراد النفط الروسي الذي تساهم عائداته في تمويل المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.

وكان ترامب قد انتقد مراراً مشتريات الأوروبيين من النفط الروسي، واصفاً إياها بأنها "سلوك غير مبرَّر"، لكنه لم يوجه انتقاداً مباشراً إلى المجر. وقال في 23 أيلول/سبتمبر أمام الأمم المتحدة: "إنهم يموّلون الحرب ضد أنفسهم. من سمع من قبل بأمر كهذا؟".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في العام 2022 الاستغناء عن النفط الروسي، لكنه منح استثناء للمجر وسلوفاكيا، الدولتين اللتين تعتمدان بشدة على المحروقات الروسية.

وإلغاء هذا الاستثناء يتطلب موافقة البلدين.

ولمحاولة الالتفاف على تلك العقبة، يبحث الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على وارداته من النفط الروسي، وهو إجراء تجاري يمكن إقراره بالغالبية الموصوفة التي تتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء، أي 15 بلداً، تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء وقفاً كاملاً لواردات المحروقات الروسية بحلول العام 2027، ولواردات الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من العام 2026.