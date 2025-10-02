تدريبات عسكرية مشتركة بين التحالف الدولي وقسد في قاعدة قسرك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أجرت قوات التحالف الدولي بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، تدريبات عسكرية موسعة، عبر استخدام أسلحة متطورة وأنظمة رادار وتتبع للمسيرات وإسقاطها وعمليات قصف مظلي من الطائرات الحربية والمروحية واستهداف مواقع وهمية وقصف مدفعي وصاروخي ومداهمة أوكار لمجموعات إرهابية في قاعدة قسرك شمال الحسكة، لتعزيز القدرات القتالية لدى الجنود.

وفي 23 أيلول الماضي قوات التحالف الدولي بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية ليلية في قاعدة قسرك شمال المحافظة، شملت تنفيذ عمليات استهداف أهداف وهمية.

ووفقاً للمعلومات، فإن التدريبات ترافقت مع تحليق مكثف لمروحيات عسكرية حربية فوق سماء المنطقة، إضافة إلى التدريب على عمليات الإنزال ومداهمة أوكار ومواقع تنظيم الدولة الإسلامية.

تأتي هذه المناورات في إطار رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق بين الجانبين لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة في المنطقة.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان