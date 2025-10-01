الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة في عموم العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- توقّعت هيئة الأنواء الجوية في العراق انخفاضاً في درجات الحرارة في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً، مع ظهور بعض القطع من الغيوم فوق المرتفعات الجبلية.

وقالت إن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، ستكون في دهوك والسليمانية 30، أربيل 31، نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار 34، بغداد وديالى 35، كربلاء المقدسة وواسط وبابل والديوانية والنجف الأشرف 36، ذي قار والمثنى 37، ميسان والبصرة 38".

وأضافت، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشارت إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً، مع ظهور بعض الغيوم فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضحت أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد، وتنشط على فترات مُسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".