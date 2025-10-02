وول ستريت جورنال: واشنطن ستزود كييف بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات في العمق الروسي

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات بأسلحة بعيدة المدى إلى البنية التحتية للطاقة الروسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب "وقع مؤخرا تفويضا لأجهزة الاستخبارات والبنتاغون لمساعدة كييف في توجيه الضربات، ويطلب المسؤولون الأمريكيون من حلفاء الناتو تقديم دعم مماثل".

وأضافت: "تدرس الولايات المتحدة مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وباراكودا، بالإضافة إلى صواريخ أخرى أمريكية الصنع يبلغ مداها حوالي 804 كيلومترات".

وشددت الصحيفة على أن "تبادل المعلومات الاستخباراتية الموسع مع كييف هو أحدث علامة على أن ترامب يعمق الدعم لأوكرانيا مع توقف جهوده للنهوض بمحادثات السلام".

وأوضح المسؤولون أنها المرة الأولى التي تساعد فيها إدارة ترامب في توجيه الضربات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى ضد أهداف الطاقة في عمق الأراضي الروسية

وختمت الصحيفة: "واشنطن لم تقرر بعد نوعية إمدادات الأسلحة لكييف التي قد توافق عليها".

في 28 سبتمبر، أجرى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" كشف خلالها أن البيت الأبيض يدرس إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" الجوالة إلى دول أخرى أعضاء في "الناتو"، ليتم تسليمها لاحقا إلى كييف، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن ذلك.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التصريحات المتعلقة بإمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك "جدية للغاية"، مؤكدا أن روسيا ستحدد موقفها بعد تقييم التهديدات المحتملة وفهم الأطراف المشاركة في هذه العملية.